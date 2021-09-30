МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов 76% российских мужчин и 80% женщин, показало исследование Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, кто не дает карманные деньги детям

Опрос проводился среди 1500 жителей крупных городов России старше 20 лет.

"Деньги – одна из главных причин стресса для опрошенных россиян. Так, 76% мужчин и 80% женщин сказали, что испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов постоянно или время от времени", — выяснили авторы исследования.

Никогда не переживают о деньгах всего 3% опрошенных женщин и 6% мужчин. Остальные сказали, что редко испытывают стресс в связи с деньгами.

Исследование также показало, что мужчины чаще женщин испытывают стресс из-за мысли о пропущенных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке. Из опрошенных 85% мужчин признали, что это главный фактор тревоги, связанный с деньгами. Среди женщин аналогичный уровень беспокойства проявляют 78%.

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