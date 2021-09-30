МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Следственные действия по делу о мошенничестве с госконтрактами прошли как у бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, так и у представителей ее окружения, в частности, экс-сотрудников фонда, где она была гендиректором, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Источник: топ-менеджер Сбербанка Ракова фигурирует в деле о хищении

Собеседник агентства назвал предполагаемую фабулу преступления: "Марина Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Они были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

Источник уточнил, что в качестве подрядчика был привлечен российско-британский частный вуз "Шанинка" (официальное название — Московская высшая школа социальных и экономических наук).

Экспертиза, по словам собеседника, выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. "Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные "Шанинкой", а деньги выплачены необоснованно", — рассказал он.

Также источник уточнил, что, помимо Раковой, обыски были проведены у ее окружения — у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, которые работали с Раковой, когда она была в ранге замминистра, впоследствии перешли с ней в структуры Сбербанка. Обыски проводились у них в домах и в рабочих кабинетах.

РИА Новости не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

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