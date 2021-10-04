МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В Кремле не видят повода для каких-то проверок в связи с публикацией "досье Пандоры", заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его мнению, в публикации собран "набор голословных утверждений". Панама боится нового расследование об офшорах

"Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять", — отметил Песков.

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Консорциум назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн, в работе над ним приняли участие более 600 журналистов из 117 стран. В документе фигурируют более 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из около 100 стран.

Дмитий Песков отметил, что в "досье Пандоры" нет скрытых "богатств" ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. "Я не знаю, там, вроде, будет еще продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", — заявил он.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, "досье Пандоры" демонстрирует, что США являются "крупнейшей налоговой лакуной в мире" вопреки заявлениям американских властей о борьбе с коррупцией и отмыванием средств.