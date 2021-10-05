МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Это во многом зависит от условий депозита. За последние полтора года ставки, как и ключевая ставка ЦБ, серьезно снизились, а восстанавливаться к допандемийным уровням начали только с середины лета. По факту, основной триггер повышения доходности по вкладу, не считая ЦБ — это сроки размещения средств в банке. Самые выгодные вклады — от нескольких месяцев до года, и снимать деньги лучше всего в срок, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Госбанки повышают ставки по рублевым депозитам

"Таким образом, чем выше ставка ЦБ, тем будут выше ставки по вкладам, но если проценты в банках сильно превышают ставку регулятора, к таким продуктам стоит отнестись с подозрением. Их, как правило, предлагают небольшие банки и зачастую в них "зашивается" инвестиционный договор, а не договор на открытие/размещение вклада/депозита", — отмечает он.

Как правило, наибольший доход дают вклады, размещенные на срок 3-12 месяцев. Это период, на который можно спрогнозировать движение по ключевой ставке, поясняет Коган. По его словам, суммы здесь принципиальной роли не играют, а предложения для размещения объемов от 5 миллионов рублей, как правило, исходят уже от private banking, или вип-обслуживания — там проценты могут быть чуть выше стандартных банковских предложений. Эксперт рассказала, сколько нужно вкладывать в будущую пенсию

До истечения срока деньги лучше не снимать. "Раньше политика банков была очень жесткой — снимать деньги до истечения сроков вложения можно было лишь с полной потерей процентов. Сейчас, после появления ряда продуктов, на которые проценты начисляются ежедневно, многие банки пересмотрели эти условия, и ставка "до востребования" в 0,1% или 0,01% годовых постепенно исчезает", — говорит финансист.

"Однако доходы по вкладам не могут превысить даже инфляцию, поэтому по факту — это просто сохранение средств с минимальными потерями от обесценивания. При этом ставки в валюте в России, к сожалению, нулевые, как и в западных банках. Так что хранить в банке валюту и получать доход не получится", — резюмировал эксперт.