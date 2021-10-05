Финансист Коган: самые выгодные вклады - на несколько месяцев, и лучше не снимать деньги досрочно
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Это во многом зависит от условий депозита. За последние полтора года ставки, как и ключевая ставка ЦБ, серьезно снизились, а восстанавливаться к допандемийным уровням начали только с середины лета. По факту, основной триггер повышения доходности по вкладу, не считая ЦБ — это сроки размещения средств в банке. Самые выгодные вклады — от нескольких месяцев до года, и снимать деньги лучше всего в срок, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"Таким образом, чем выше ставка ЦБ, тем будут выше ставки по вкладам, но если проценты в банках сильно превышают ставку регулятора, к таким продуктам стоит отнестись с подозрением. Их, как правило, предлагают небольшие банки и зачастую в них "зашивается" инвестиционный договор, а не договор на открытие/размещение вклада/депозита", — отмечает он.
Как правило, наибольший доход дают вклады, размещенные на срок 3-12 месяцев. Это период, на который можно спрогнозировать движение по ключевой ставке, поясняет Коган. По его словам, суммы здесь принципиальной роли не играют, а предложения для размещения объемов от 5 миллионов рублей, как правило, исходят уже от private banking, или вип-обслуживания — там проценты могут быть чуть выше стандартных банковских предложений.
До истечения срока деньги лучше не снимать. "Раньше политика банков была очень жесткой — снимать деньги до истечения сроков вложения можно было лишь с полной потерей процентов. Сейчас, после появления ряда продуктов, на которые проценты начисляются ежедневно, многие банки пересмотрели эти условия, и ставка "до востребования" в 0,1% или 0,01% годовых постепенно исчезает", — говорит финансист.
"Однако доходы по вкладам не могут превысить даже инфляцию, поэтому по факту — это просто сохранение средств с минимальными потерями от обесценивания. При этом ставки в валюте в России, к сожалению, нулевые, как и в западных банках. Так что хранить в банке валюту и получать доход не получится", — резюмировал эксперт.
https://1prime.ru/finance/20211005/834871266.html