МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Некоторые крупные банки задумались о поиске новых каналов привлечения заемщиков и собираются запустить выдачу кредитов через банкоматы, показал опрос РИА Новости. При этом часть участников рынка отнеслась к этой идее с меньшим энтузиазмом: по их мнению, банкомат — это устройство для работы с наличными, а для получения кредита наиболее удобны интернет и мобильный банк. Сбербанк начал выдавать потребкредиты в банкоматах

На прошлой неделе о запуске нового сервиса заявил крупнейший российский игрок, Сбербанк, объявивший о выдаче необеспеченных потребительских кредитов в банкоматах с сенсорным экраном. Кредитование через банкоматы находится в планах еще у нескольких кредитных организаций. "Банкоматы банка "Дом.РФ" оснащены сенсорными экранами, но на данный момент мы не предоставляем через них кредиты. Планируем запустить такую услугу ориентировочно во втором квартале 2022 года", — сообщил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Потенциальную востребованность данной технологии среди клиентов оценивает и Московский кредитный банк. Кроме того, нашлись и те, кто кредиты через банкоматы уже выдает. Так, в Промсвязьбанке сервис по выдаче потребительских кредитов через банкоматы запущен несколько лет назад. По данным банка, получение кредитов таким способом пользуется спросом: за последний год объем новых займов увеличился почти в четыре раза, наиболее ощутимо в Москве, Ярославле, Самаре и Санкт-Петербурге.

Однако не все банки выказали интерес к подобному сервису. По словам руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексея Крамарского, сегодня более 80% заявок на потребительские кредиты приходят через онлайн-каналы. "История с кредитом через банкомат выглядит вырожденной и бесперспективной", — отметил он. "Открытие" также не планирует выдачу потребкредитов в своих банкоматах — одним из ключевых направлений развития клиентского сервиса банка остается цифровизация, сказал директор департамента эквайринга Александр Дынин.

Интернет и мобильный банк более удобны для получения кредита, согласны в Россельхозбанке. "На основании исследования предпочтений клиентов, мы видим, что они относятся к банкомату, как к средству работы с наличными деньгами. На текущий момент клиентам не очень удобно знакомиться с подробностями и важными деталями кредитного договора на экране банкомата. Особенно в ситуации, когда за спиной пользователя очередь к банкомату", — добавили в кредитной организации.

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