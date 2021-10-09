МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Зампред "Газпрома" Сергей Хомяков обратился к руководителю компании Алексею Миллеру с предложением проиндексировать зарплаты сотрудникам на 7,5%, копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два сотрудника "Газпрома". Совет директоров "Газпрома" обсудит изменение инвестпрограммы

"Для поддержания реального содержания уровня заработной платы в администрации и организациях системы бюджетирования ПАО "Газпром", расположенных на территории Российской Федерации, предлагаю провести с 1.01.2022 индексацию в размере 7,5%", — написано в письме.

В проекте бюджета "Газпрома" на следующий год была заложена индексация затрат на персонал на 4,3%, или 36 миллиардов рублей. Индексация до 7,5% потребует еще 26,8 миллиардов рублей, уточняет Хомяков. Общая сумма затрат компании на индексацию зарплат в 2022 году составит 62,8 миллиарда рублей.

Миллер поставил на документе визу "согласен", пишет издание. По словам одного из собеседников РБК, возражений против предложения Хомякова в администрации "Газпрома" нет, но окончательное решение должно быть подписано в декабре. "Газпром" назвал средство от скачков цен на топливо

"Газпром" ежегодно индексирует зарплаты сотрудников в соответствии с ростом стоимости продуктовой корзины. Так, в 2020 году зарплаты были увечены на 3%, в 2019 году — на 4,6%, в 2018 году — на 3,7%.

По данным Росстата, инфляция в России в сентябре ускорилась в месячном выражении до 0,6% с 0,17% в августе, а в годовом также ускорилась до 7,4% с 6,68% месяцем ранее.