МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей — это отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Мигранты смогут отправлять переводы на родину в долг

Одна из крупнейших в РФ систем денежных переводов "Золотая корона" объявила, что трудовые мигранты, работающие в России, смогут отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей — соответствующий сервис запускается с 11 октября. Другой крупный участник этого рынка, система Contact, изучает различные варианты развития сервисов для мигрантов и не исключает в будущем запуск услуги микрофинансирования.

"Мигранты могут быть довольно привлекательными заемщиками. Эта аудитория в принципе пока относительно мало обслуживается нашими финансовыми организациями. С кредитованием мигрантов есть несколько сложностей. Во-первых, это отсутствие прямого доступа в иностранные бюро кредитных историй. К тому же, не обо всех потенциальных заемщиках там есть сведения. Вероятно, сервис денежных переводов будет оценивать платежеспособность заемщика альтернативными методами — например, на основе данных о периодичности и размерам переводов", — считает Шуст.

Вторая проблема состоит в том, что у российских финансовых организаций пока нет эффективных механизмов взыскания — когда мигрант покидает территорию России, принудить его к выплате долга затруднительно, рассуждает эксперт. Относительно российских граждан внутри страны этот механизм уже во многом отработан. Поэтому здесь необходима работа с местными игроками на рынках соседних государств, подчеркнул Шуст.

"Наконец, в-третьих, в отличие от российских граждан, мигрантов нельзя идентифицировать удаленно для выдачи им небольших займов. А значит потребитель должен прийти в офис лично, что сужает возможности привлечения. Для систем денежных переводов эта проблема стоит чуть менее остро — их клиенты приходят отправлять деньги лично и поэтому в любом случае предъявляют документ, удостоверяющий личность", — добавил эксперт.

В то же время он считает, что с учетом необходимого контроля рисков и соблюдения прав заемщиков, проект весьма интересен, особенно на фоне восстановления миграционного потока в Россию.