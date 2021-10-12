МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило заявку Чукотского автономного округа на получение инфраструктурного кредита в размере 267 миллионов рублей. Как сообщили власти региона, средства будут направлены на капремонт дороги в аэропорт Певек. Чукотка стала лидером по расходам на культуру среди регионов в 2020 году

"В рамках нового механизма поддержки развития региональной инфраструктуры Чукотка получит 267 миллионов рублей. Средства направят на проект капитального ремонта автодороги, соединяющей город Певек и аэропорт Певек", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Романа Копина, средства в этом случае предоставляются под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие тщательную экспертизу.

"Проект позволит обеспечить условия для реализации крупных инвестиционных проектов по разработке месторождений Чаун-Билибинской промышленной зоны, а также положительно скажется на развитии региона в целом", — отметил губернатор.

Автодорога, на ремонт которой были привлечены средства, имеет протяженность более 18 километров. Она считается стратегическим инфраструктурным объектом и является частью единой логистической цепочки, связывающей районный центр, морской порт и аэропорт Певек.

По расчетам, после капитального ремонта интенсивность движения на трассе возрастет до 300 автомобилей в сутки, что важно для потребностей развивающихся производств. В результате реализации инфраструктурных проектов с учётом эффектов по освоению месторождений планируется направить в течение ближайших 15 лет около 20 миллиардов рублей дополнительных налоговых доходов в региональный бюджет, сообщают власти.