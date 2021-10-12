МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Росфинмониторинг разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых документов законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний". "Готовят шоковый сценарий". Чего боится Счетная палата

Согласно документу, федеральные законы "О федеральной службе безопасности" и "О полиции" дополняются пунктом, согласно которому руководителям территориальных органов внутренних дел и органов безопасности ФСБ дается право принимать решение о приостановке банковских операций, связанных с приобретением наркотических и психотропных веществ, а также финансированием экстремисткой или террористической деятельности.

Кроме того, в закон "О наркотических и психотропный веществах" вносится ст. 52.1 "Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".

Она предусматривает, что "в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных сведений" об использовании банковских счетов или электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, руководители территориального органа внутренних дел или территориального органа безопасности вправе принять решение о "приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) на срок до 10 рабочих дней".

Кредитная организация в день приостановления операций по банковскому счету, "в порядке, установленном договором с клиентом, информирует клиента о таком приостановлении с указанием его причины и срока". При этом владелец счета может снимать с него деньги в размере месячного МРОТ на себя и членов семьи, а также на оплату жилого помещения и ЖКХ. Если счет принадлежит юридическому лицу, с него разрешается списывать средства на выплату зарплаты сотрудникам, на уплату налогов, сборов, штрафов и т. д.

Аналогичные статьи вносятся в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», "О противодействии экстремистской деятельности", "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" "О противодействии терроризму".

Всю информацию о приостановлении операций по счетам и отмене блокировки органы внутренних дел и ФСБ должны передавать в Росфинмониторинг. Кроме того, они обязаны в течение 24 часов направить копию решения о блокировке банковского счета в прокуратуру, которая получает право ее опротестовать. В ст. 23 закона "О прокуратуре Российской федерации" предлагается внести специальный пункт, согласно которому протест в отношении блокировки счетов "подлежит обязательному рассмотрению в течение 48 часов с момента его поступления".

В случае удовлетворения прокуратурой протеста, решение о блокировке счетов немедленно отменяется: "кредитная организация незамедлительно возобновляет проведение операций, связанных со списанием денежных средств с банковского счета (вклада) или с уменьшением остатка электронных денежных средств".

В этом случае органы внутренних дел и ФСБ могут обратиться с требованием о блокировке банковского счета в суд. Для этого Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации планируется дополнить главой "Производство по административным делам о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа". Глава будет состоять из пяти статей, в которых описывается порядок блокировки банковских счетов в судебном порядке и отмены такой блокировки через суд.