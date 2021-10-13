МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Каждый восьмой россиянин получал предложения о сдаче биометрических данных, треть из таких граждан воспользовалась предложением, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое проведено специально для РИА Новости. Эксперт рассказал о способах защиты биометрии

Исследование основывается на данных опроса, который проводился 7-11 октября. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 411 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"Если не брать в расчет ситуации с получением загранпаспортов и виз, лишь 13% опрошенных сообщили, что у них была возможность сдать такую информацию", — говорится в сообщении по итогам опроса. Чаще соответствующие предложения получали мужчины (15% против 11% среди женщин), при этом, судя по комментариям респондентов, в подавляющем большинстве случаев сдать биометрические данные предлагали банки.

"Каждый третий россиянин, получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру (35%). Свою позицию респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений банков", — добавляют авторы исследования.

В свою очередь 44% среди тех, кому предложения о сдаче данных поступали, отказались это сделать. "В числе основных причин недоверие организации, опасения утечки и недобросовестного использования информации, а также необоснованность использования биометрических данных там, где без них можно обойтись", — говорится в сообщении. Еще 21% респондентов пока не приняли решение, сдавать ли биометрические данные.

Как отмечается в исследовании, мужчины чаще, чем женщины, отказываются от подобных предложений — 48% против 38%. "Тех, кто доверил различным организациям свои биометрические данные, больше среди женщин (38% против 32% среди мужчин)", — добавляют авторы.

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