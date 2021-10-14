МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Кредитор, предлагая заемщику дополнительные услуги к договору, будет обязан представить альтернативный вариант ссуды без этих услуг, с расчетом по ней полной стоимости и информированием о ее размере, пишут "Известия". Финансист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят

Соответствующую новацию Банк России предложил внести в законодательство о новых правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК).

Поправки коснутся не только принципов расчета ПСК, но и "периода охлаждения", а также рекламы кредитных продуктов.

В регуляторе отметили, что принятие поправок, уточняющих порядок расчета ПСК, крайне важно для повышения защиты прав граждан при потребительском кредитовании. Там ожидают, что они внесут ясность в реальные расходы гражданина на обслуживание кредита, а также упростят клиентам выбор наилучшего предложения на рынке.

Законопроект, над которым ЦБ работает вместе с Минфином и законодателями, будет, как ожидается, внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

По прогнозу главы комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки будут приняты в первом квартале 2022 года.

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