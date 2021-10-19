МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию предлагает смягчить требования к условиям проектного финансирования для застройщиков. В частности, предлагается внести изменения в положения и инструкции Центробанка по выдаче кредитов девелоперам. В ближайшее время обращение планируется направить в Минстрой, сообщают "Известия". Региональные застройщики просят продлить льготную ипотеку

Руководитель экспертной рабочей группы комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Эдуард Самигуллин считает, что изменения должны снизить нагрузку на банки и стоимость проектного финансирования для застройщиков. В результате цена квадратного метра для конечного покупателя может снизиться на 10%.

Предлагается изменить требования к резервам банков в зависимости от уровня кредитоспособности девелоперов, использующих эскроу-счета. Например, понизить критерии оценки по ссудам. Сегодня для заемщика высокой категории качества кредитная организация обязана сформировать резерв в размере не менее 1% от выдаваемой суммы кредита. В комиссии общественного совета считают, что этот резерв нужно обнулить, а кроме того, на 3-5% понизить резервирование для всех других категорий заемщиков.

Вместе с тем, по мнению общественников, следует предоставить банкам право оценивать независимо друг от друга проекты разных юридических лиц в составе одной группы компаний, если между ними нет кросс-потоков и обязательств, и они достаточно обособлены. В настоящий момент кредитные организации не имею возможности выдавать кредиты на новые проекты группы, если общая сумма ее займов превышает 25% от капитала банка.