МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Самым надежным инструментом сбережений сегодня остается банковский вклад, при этом благодаря простоте оформления и наличию государственной страховки популярность депозитов у россиян в среднесрочной перспективе не снизится, заявил РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. Эксперт посоветовала, как увеличить свой доход на пенсии

"Сегодня для большинства людей самым надежным и безопасным инструментом сбережения остается банковский вклад. Это справедливо не только по отношению к российским вкладчикам. В мире уровень доверия людей к депозитам тоже по-прежнему высокий, а рынок вкладов в большинстве стран стабильно растет", — сказал он.

Исаев отметил, что высокое доверие к депозитам, в первую очередь, обусловлено защитой со стороны системы страхования вкладов. "Даже если с банком что-то случится – можно не переживать за сохранность накоплений, если они, конечно, не превышают страховой лимит. В России при существующих сегодня страховых лимитах (1,4 миллиона рублей для обычных вкладов и 10 миллионов рублей по счетам эскроу и остаткам, сформировавшимся в особых жизненных ситуациях), полностью защищены сбережения более 98% всех вкладчиков", — пояснил гендиректор АСВ.

Он напомнил, что система страхования вкладов защищает не только средства физлиц, но и индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, социально значимых некоммерческих организаций. "Сейчас обсуждается дальнейшее расширение системы страхования вкладов", — добавил Исаев.

Другим важным фактором привлекательности и безопасности вкладов является то, что это простой и понятный инструмент. В отличие, например, от инвестиционных продуктов, он не требует к себе постоянного внимания. К тому же по вкладам банки выплачивают проценты в четко определенном размере и в установленный срок, что закреплено договором.

"Инвестиционные инструменты фондового рынка в России развиваются более 25 лет. Есть люди, которые предпочитают вкладываться именно в них. Но все-таки важно помнить, что инвестиции – это всегда более высокие риски: можно как очень хорошо заработать, так и прилично потерять. Это комфортно не всем. Поэтому полагаю, что популярность депозита у населения в среднесрочной перспективе не снизится", — заключил Исаев.

Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике — получать кредиты.

Изначально россияне могли вносить на свои счета единовременно от 50 копеек до 10 рублей, а общая сумма вклада на одно лицо ограничивалась 300 рублями. Сегодня банки не устанавливают таких ограничений, хотя государство страхует вклады лишь до 1,4 миллиона рублей.

Читайте также:

Экономист рассказал, когда банки начнут повышать ставки по вкладам