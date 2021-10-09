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2021
https://1prime.ru/finance/20211009/834880432.html
Экономист рассказал, когда банки начнут повышать ставки по вкладам
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Повышение ключевой ставки Центробанка неизбежно приводит к росту депозитных и кредитных ставок. Причём повышение ставок по депозитам всегда быстрее – после сентябрьского повышения... ПРАЙМ, 09.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ульяна Крайняя
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Центробанка неизбежно приводит к росту депозитных и кредитных ставок. Причём повышение ставок по депозитам всегда быстрее – после сентябрьского повышения ставки ЦБ банки уже начали увеличивать их, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
По его словам, частично это объясняется
перетоком частных вкладчиков из банков на фондовый рынок и необходимостью их удержания/возврата, частично — меньшим средним сроком пассивов по сравнению с активами.
"Сентябрьское повышение ключевой ставки регулятора на 0,25% уже привело к повышению процентных ставок — прежде всего, по депозитам от 6 месяцев — основными игроками рынка в среднем на 0,25%-0,35%", — отмечает Казанский.
По оценкам эксперта, базовый уровень доходности вкладов, который ЦБ рассчитает по итогам сентября, также подрастёт на эту дельту. В дальнейшем
рост ставок по вкладам может продолжиться и будет сопоставим с повышениями ставок регулятора, а, возможно даже немного опередит их.