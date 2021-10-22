МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы, заявил РИА Новости президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. Финансист рассказал, когда стоит продавать доллар

"Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска", — сказал он.

Также не стоит пытаться найти единственный "самый лучший" инструмент для инвестиций и использовать для всех накоплений только его. Гораздо эффективнее диверсифицировать свои накопления в разные сберегательные "корзины", тогда доход одной группы инвестиционных инструментов в вашем портфеле будет компенсировать убыток от другой, советует Задорнов.

Наконец, третьей распространенной ошибкой при формировании накоплений является направление в "копилку" только крупных сумм.

"Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия – это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня", — заключил глава "Открытия".

Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике — получать кредиты.

Первые банки появились в Российской империи в 1754 году, они занимались обслуживанием дворян и купцов. Потребовалось еще почти 90 лет, чтобы у граждан "недостаточным всякого звания" массово начали принимать деньги на хранение. Сегодня, по данным ЦБ, россияне скопили на банковских счетах 32,7 триллиона рублей.

Читайте также:

Аналитики дали прогноз по росту ставок по вкладам к концу года