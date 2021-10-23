МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. На фоне повышение Центральным банком ключевой ставки гражданам лучше не откладывать оформление ипотеки, если такие планы уже есть, рассказал в эфире радио Sputnik управляющий директор УК "Финам Менеджмент" Николай Солабуто. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

"Ипотеку лучше сейчас оформлять. Но обязательно по фиксированной ставке на весь срок. От плавающих ставок лучше отказаться, так как они могут расти вслед за ростом ключевой ставки ЦБ", – советует он.

Что касается депозитов, то с ними как раз не стоит спешить, полагает эксперт. "Лучше подождать более выгодных предложений, когда ставки по ним вырастут", – объяснил он.

Нет смысла торопиться и с покупкой валюты, уверен экономист.

"Что касается приобретения валюты (евро или доллара), то сейчас лучше не делать каких-то резких движений", – сказал Солабуто.

Он объяснил, что рост ключевой ставки приведет к повышению стоимости кредитов, в том числе ипотечных.

"Если ЦБ повышает ключевую ставку, следом идет и повышение стоимости кредитов. В том числе и для коммерческих банков. Сейчас у них, благодаря полученным доходам, еще остается возможность сохранять ставки по ипотеке на прежнем уровне. Но это не до бесконечности. Рано или поздно они будут вынуждены их поднять, так как начнут брать деньги в долг у ЦБ уже по повышенной ключевой ставке", – считает он.

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