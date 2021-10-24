МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Каждый третий российский предприниматель в этом году обращался за кредитом, из них почти половине удалось получить ссуду, сообщается в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, сколько кредитов не возвращают россияне

Исследование составлено на основании онлайн-опроса 4800 компаний малого бизнеса, проведенного в октябре на всей территории России.

"В текущем году порядка 32% малых предприятий подавали заявку на бизнес-кредит. При этом около 23% данной группы респондентов получили отказ от кредитора, 32% не устроили предложенные условия, 45% получили ссуду. При этом около 63% из числа компаний, получивших кредит, привлекли средства под залог имеющейся недвижимости", — говорится в исследовании.

Почти каждый второй предприниматель использует заемные средства на развитие бизнеса: увеличение точек присутствия, рекламу, новое оборудование, закупку сырья, покупку транспорта. Порядка 18% берут кредит для закрытия кассового разрыва, 21% — для пополнения оборотного капитала, почти каждый седьмой — для покупки коммерческой недвижимости. Эксперты назвали самые популярные марки авто для покупки в кредит

Среди компаний, отказавшихся от кредита, 70% не устроила процентная ставка, 93% — максимальная сумма кредита, 84% — срок кредитования, почти треть — срок проведения кредитной сделки.

"При этом 54% из числа получивших бизнес-кредит устраивает полученная сумма, 29% в целом довольны процентной ставкой, 17% — скоростью оформления кредитного договора. Среди группы респондентов, которых устраивают все параметры сделки, около 52% оформили кредит под залог недвижимости, остальные получили необеспеченный кредит или кредитную линию", — выяснили эксперты.