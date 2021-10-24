МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Примерно каждый шестой россиянин после оформления ипотеки потерял в доходах, а каждый пятый смог их нарастить, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названы регионы с самой плохой платежной дисциплиной

"За время действия ипотечного кредита заработок 62% заемщиков остался неизменным, 21% увеличил регулярный доход, у 14% доходы снизились, 3% заемщиков потеряли источники дохода", — говорится в исследовании.

Среди тех, кто увеличил доход с момента оформления ипотечной сделки, почти половина нашла дополнительный заработок, 24% заемщиков повысили зарплату, 14% — вступили в брак и увеличили бюджет за счет доходов супруга, каждый девятый респондент нашел источники пассивного дохода, а 5% разово получили крупные суммы.

"В группе респондентов, увеличивших доходы за время действия ипотечного кредита, 37% стали зарабатывать больше на 10-25%, 22% — на 25-40%, 16% — на 40-50, 8% — более чем на 50%, 4% — в пределах 10%, 13% затруднились оценить увеличение дохода", — уточнили эксперты.

В ходе исследования платформа Online-Ipoteka в октябре 2021 года провела онлайн-опрос среди 3 400 совершеннолетних жителей РФ, оформивших ипотечный кредит за последние пять лет.