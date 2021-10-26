МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, за девять месяцев 2021 года подскочила в 12,4 раза и составила 4,395 триллиона корейских вон (около 3,76 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Эксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля

Операционная прибыль подскочила в 4,5 раза и достигла 5,149 триллиона вон (4,4 миллиарда долларов). Выручка поднялась на 15,8% — до 86,854 триллиона вон (74,1 миллиарда долларов).

В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 1,31 триллиона вон (1,1 миллиарда долларов) против убытка годом ранее в 336,061 миллиарда вон (288 миллионов долларов). Операционная прибыль компании за три месяца составила 1,607 триллиона вон (1,4 миллиарда долларов) против убытка год назад. Выручка выросла на 4,7% и составила 28,867 триллиона вон (24,7 миллиарда долларов).

За третий квартал компания продала 898 906 машин — на 9,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы. Число сотрудников составляет около 120 тысяч человек. В 2020 году компания продала более 3,7 миллиона машин в мире.