МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Выдачи кредитов наличными в сентябре в России снизились на 6% по сравнению с августом — до 1,7 миллиона займов, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Средний потребительский кредит в России вырос почти на треть

"В сентябре банки предоставили 1,7 миллиона нецелевых необеспеченных кредитов – на 6% меньше, чем в августе, в котором были выданы рекордные 1,8 миллиона кредитов наличными, но на 24% больше, чем в сентябре 2020 года (1,36 миллиона кредитов)", — говорится в сообщении.

В итоге, благодаря августу и весь квартал, по данным бюро, стал рекордным: 5,2 миллиона кредитов наличными, что на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольшее сокращение числа выдач за месяц было в Москве (-9%), Красноярском (-9%) и Алтайском крае (-11%). При этом в годовом выражении выдачи кредитов увеличились во всех заметных в этом отношении субъектах РФ, а наибольший рост был в Ростовской области (на 33%), Московской и Тюменской областях (на 32%). Исследование показало, сколько кредитов не возвращают россияне

"Выдачи кредитов наличными впервые с мая показали снижение в месячном выражении. Период долгого роста вплоть до рекордных показателей августа был прерван и, как мы полагаем, в октябре и ноябре кредитование продолжит сокращаться из-за быстро роста ключевой ставки и объявления нового локдауна в стране", — прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.

А заемщикам, работающим в отраслях экономики, подверженных высокому риску в нынешних условиях, уже сейчас сложнее привлекать новые кредиты – для этого им нужна хорошая кредитная история и высокий индивидуальный кредитный рейтинг, заключил он.