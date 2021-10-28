МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Платформа "Финуслуги" Московской биржи запустила сервис потребительского кредитования, россияне могут выбрать кредитные предложения банков полностью онлайн, на текущий момент доступны предложения от двух банков, говорится в сообщении биржи.

"Платформа "Финуслуги" Московской биржи предоставила сервис потребительского кредитования. Теперь пользователь "Финуслуг" может в личном кабинете выбирать кредитные предложения разных банков по выгодным ставкам полностью онлайн без визита в офис банка… Сегодня на платформе "Финуслуги" уже доступны кредитные предложения СКБ-банка и банка "Центр-инвест". В дальнейшем число банков-партнеров будет расти", — отмечается в сообщении.

Новый сервис расширяет продуктовую линейку платформы "Финуслуги", где россияне могут выбирать выгодные предложения по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, автокредитам, автострахованию, открывать их в круглосуточном режиме семь дней в неделю, сообщается там же.

Чтобы получить кредит через "Финуслуги", идентифицированным клиентам платформы достаточно в личном кабинете подать заявку, получить одобрение от банка и подписать договор. Всем остальным надо зарегистрироваться на платформе, привязать свой аккаунт на сайте Госуслуг и пройти идентификацию, для этого курьер "Финуслуг" приедет в удобное время и место, поясняется в сообщении.

Идентификацию достаточно пройти один раз, затем можно открывать счет в представленных на платформе банках в любое время. Сумма кредита будет бесплатно перечислена по указанным при оформлении реквизитам.

Московская биржа представила платформу личных финансов "Финуслуги" 15 октября 2020 года. На "Финуслугах" можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7 (крглосуточном), а также приобретать полисы ОСАГО. В перспективе на платформе появятся облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний. В мае 2021 года Московская биржа объявила о приобретении электронной платформы по подбору страховых и банковских продуктов INGURU с аудиторией более 1 миллиона человек.