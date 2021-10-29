МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Многие россияне предпочитают банковские депозиты благодаря системе государственного страхования вкладов, рассказала в интервью радио Sputnik директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), член Экспертного совета по финансовой грамотности Банка России Гузелия Имаева. Эксперт посоветовала, как увеличить свой доход на пенсии

Проценты по депозитам растут на фоне решения Банка России 22 октября повысить ключевую ставку до 7,5% годовых. Вместе с тем, инвестиции порой обещают гораздо более высокие доходы. Выбор того или иного финансового инструмента зависит от целей и возможностей каждого отдельного человека.

По словам Имаевой, депозит является достаточно консервативным и для многих понятным вложением, потому что обеспечивается гарантированный доход и возврат средств. "Мы знаем, что сумма до миллиона четырехсот тысяч рублей застрахована государством, Агентством по страхованию вкладов, поэтому банковский вклад остается ключевым инструментом, вне зависимости от колебаний процентных ставок. Хотя сейчас они граничат с уровнем инфляции, мы наблюдаем тренд на рост", – сказала Имаева.

В то же время на фоне прошлогоднего снижения процентных ставок у населения увеличился интерес и к инвестиционным инструментам, отметила эксперт.

"Несмотря на изменение процентных ставок по вкладам, где мы наблюдаем рост после падения, есть большой спрос на инвестиционные инструменты", — пояснила она, отметив, что доходность там может быть на порядок выше, чем проценты по вкладам, и может быть выше, чем инфляция".

Предусмотреть стечение всех факторов и обстоятельств, чтобы инвестиции оказались выгодными, довольно сложно. При этом важно соблюдать базовые принципы, советует эксперт.

"Нужно следить за тенденциями на рынке и не забывать про фундаментальные принципы: диверсификация, то есть не класть все в одну корзину, и осознание того, что высокая доходность сопряжена с риском. Если вы не готовы рисковать, лучше воспользоваться банковским вкладом: хотя он не даст большой доходности, но вы сможете покрыть инфляцию или большую часть инфляции. А потом уже рассматривать инвестиционные инструменты, если вы психологически и финансово готовы потерять вложенные средства в случае колебаний на фондовом рынке", – заключила Имаева.

Читайте также:

Экономист дал советы, как выиграть от повышения ключевой ставки ЦБ