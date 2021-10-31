МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Причины появления так называемых пирамид — не только финансовые, но и социальные, заявил НСН инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. Эксперт раскрыла схемы мошенников, предлагающих инвестировать в биткоин

В Центробанке ранее сообщили, что в России выявили новый тип финансовых пирамид в форме "инвестиционных онлайн-игр": такие проекты зачастую работают через криптовалюту, а опасности таким пирамидам добавляет вовлечение детей и молодежи.

"На мой взгляд, определить, занимается ли какой-то сервис мошенническими действиями просто. Проблема не в этом, а в том, что многие люди сознательно участвуют в подобных финансовых пирамидах. В том числе, по той причине, что хотят заработать денег, принимая на себя этот риск", — объяснил эксперт.

"Если вы кому-то даете деньги, и вам обещают высокую доходность, а еще при этом просят привлекать других участников, не нужно быть очень умным, чтобы определить, что это финансовая пирамида. Тут, скорее, дело в социальной инженерии. В том, что люди привлекают своих друзей и родных. Возможно, вводят их в заблуждение, чтобы обогатиться. Финансовые пирамиды – это комплексная проблема", — отметил Нигматуллин.

Отвечая на вопрос, отличаются ли инвестиционные онлайн-игры от другого типа финансовых пирамид, эксперт сказал, что это "явление" имеет сходство со схемой Понци, которая стала самой первой финансовой пирамидой.

"Она появилась в США несколько десятков лет назад и особо не изменилась. Потому что те механизмы, которые тогда были выявлены и теперь находятся в основе подобных сервисов, они хорошо работают. Это социальная инженерия, это свободное социальное взаимодействие. Сейчас это называется сетевой маркетинг. Принцип: компания не приумножает капитал, а просто перераспределяет между участниками", — отметил Нигматуллин.

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