МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Нелегальные, или "черные", кредиторы — компании, выдающие кредиты без лицензии Банка России, — "постепенно перебираются" в онлайн и теперь перечисляют деньги своим заемщикам даже без личного присутствия, рассказал РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Исследование показало, сколько кредитов не возвращают россияне

По его словам, ЦБ выявляет все больше таких субъектов нелегальной деятельности.

Всего регулятор за девять месяцев выявил 682 черных кредитора, из которых почти половина (338) — в третьем квартале 2021 года. Результат за девять месяцев 2021 года на 15% превышает показатель прошлого года, рост за третий квартал — 63,2%.

"Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон", — отметил Лях.

По его словам, в период карантина весной 2020 года нелегальные кредиторы не использовали интернет настолько же активно. "Можно было найти предложения в интернете, но человек после этого приезжал к тебе домой, брал для "скоринга" твой паспорт и тут же выдавал деньги. Сейчас личный контакт уже необязателен", — рассказал глава департамента.

К черным кредиторам Банк России относит субъекты, которые предположительно осуществляли деятельность, связанную с незаконной выдачей займов населению — то есть без лицензии или внесения в реестр микрофинансовых компаний.

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