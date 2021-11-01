МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что объем выданных им льготных кредитов по программе "ФОТ 3.0" составит до 40 миллиардов рублей. Сбербанк улучшил прогноз по росту своего кредитования в 2021 году

"Мы объявили о начале приема заявок по программе 25 октября, даже не дожидаясь официального запуска, и всего за неделю нам поступило около 10 тысяч заявок на сумму более 27 миллиардов рублей. Эти цифры свидетельствуют о своевременности и высокой востребованности меры, предложенной правительством. Сегодня наши клиенты начали получать первые льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, в рамках которой мы прогнозируем выдачи в размере до 40 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Отмечается также, что наибольший интерес программа вызвала у предприятий общественного питания — на них приходится почти четверть от всех полученных заявок, — а первый кредит в рамках программы уже был выдан на сумму порядка 5 миллионов рублей клиенту на Дальнем Востоке.

Кабмин РФ ранее предложил возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% ("ФОТ 3.0"), после того как президент России Владимир Путин поддержал его предложение о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней в стране. Вслед за этим правительство одобрило предоставление субсидии из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на восстановление предпринимательской деятельности, и приняло проект распоряжения об обеспечении выделения финансовых ресурсов под программу "ФОТ 3.0". Аналитики ждут рекордную прибыль Сбербанка в третьем квартале

Власти уточняли, что кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе "ФОТ 2.0", а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу. Ключевое условие — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с госгарантиями будут выдаваться сроком до полутора лет, при этом в течение первых полугода предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а затем сможет возвращать кредит и проценты равными долями.