МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России выявил практики предоставления рассрочки в обход закона о потребительском кредите и призвал кредитные организации не участвовать в таких практиках, сообщила пресс-служба регулятора.

"В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам", — говорится в сообщении.

ЦБ пояснил, что есть практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами.

"Регулятор рекомендовал кредиторам воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства о потребительском кредите", — сказано в сообщении.

Ведь рассрочка по сути схожа с потребкредитом, но формально не подпадает под действие и защиту соответствующего закона. А значит, для нее не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования, пояснил регулятор.

Кроме того, продавцы и операторы сервиса рассрочки не обязаны передавать информацию о ней в бюро кредитных историй.

"Если гражданин обращается за обычным кредитом или займом, кредитор не видит в его долговой нагрузке обязательств по рассрочке и не может их учесть при принятии решения о выдаче нового кредита", — указал ЦБ.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян.