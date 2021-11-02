МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России за 2021 год на треть превысит результаты 2020 года и составит рекордные 5,8 триллиона рублей, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Банкир увидели слом тренда в сберегательной модели россиян

Ранее в ВТБ ожидали, что банки РФ могут выдать рекордные 5 триллионов рублей ипотеки по итогам года. По данным ЦБ, российские банки по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, в результате их ипотечный портфель вырос за год на 21,6%.

"Рынок ипотеки в России обновляет рекорды уже четвертый год подряд. В этом году мы ожидаем его роста до 5,8 триллиона рублей, что на треть превысит результат прошлого года, даже несмотря на модернизацию госпрограммы в июле", — заявил Печатников.

По оценке ВТБ, за десять месяцев нынешнего года российские банки выдали 4,6 триллиона рублей ипотеки, что на 35% превышает показатель января-октября прошлого года и на 4,5% – показатель всего 2020 года. ВТБ по итогам 10 месяцев также продемонстрировал рекордный объем выдачи ипотеки, его ипотечный портфель на начало октября достиг 2,3 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 19%.

По словам Печатникова, в 2022 году объемы жилищного кредитования в России будут сопоставимы с результатами 2021 года. "Несмотря на повышение ключевой ставки, спрос клиентов на ипотеку в следующем году останется стабильно высоким. Одним из факторов станет модернизация госпрограмм, которая была предложена правительством этой осенью. В частности, расширение льготных условий на объекты ИЖС, по нашей оценке, может привести к двухкратному росту объемов этого рынка", – сказал топ-менеджер ВТБ.