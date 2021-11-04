МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 9 месяцев 2021 года выросли на 10,4%, до 76,1 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На фоне укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде увеличилась доля рублевых активов (с 79,2% до 79,6%), а удельный вес рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе, напротив, снизился (с 76,9% до 76,1%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов не изменился (7,3%), удельный вес обязательств кредитных организаций вырос (с 84,2% до 85,1%), а доля резервов на возможные потери снизилась (с 8,5% до 7,6%).

По состоянию на 01.10.2021 в Московском регионе действовало 193 кредитные организации, в том числе 190 в Москве и 3 в Московской области (на 01.01.2021 в Московском регионе действовало 211 кредитных организаций, в том числе 207 в Москве и 4 в Московской области).