МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 11%, до 5,6 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-сентябрь 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 975,9 млрд рублей, что в 1,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 01.10.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 1,3 трлн рублей (на 01.10.2020 – прибыль в размере 447,7 млрд рублей).



