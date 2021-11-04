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Величина ресурсов банков Московского региона за 9 месяцев выросла
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Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 9 месяцев 2021 года... ПРАЙМ, 04.11.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 11%, до 5,6 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За январь-сентябрь 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 975,9 млрд рублей, что в 1,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 01.10.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 1,3 трлн рублей (на 01.10.2020 – прибыль в размере 447,7 млрд рублей).