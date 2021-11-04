МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 9 месяцев 2021 года выросла на 19,4%, до 20,8 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) увеличились за январь-сентябрь 2021 года на 1,5%, до 15,6 трлн рублей, что во многом обусловлено динамикой рублевых вкладов. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций снизилась (с 22,3% до 20,5%).

За 9 месяцев 2021 года в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, выросла (с 70,9% до 75,1%), а доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) практически не изменилась (73,5%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах в анализируемом периоде выросли на 18,8%, до 10,7 трлн рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона повысился с 13,1% до 14,1% на 01.10.2021.



