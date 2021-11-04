МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) по итогам прошлого квартала составила 36 миллионов евро, это в 3,6 раза больше прошлогоднего показателя за тот же период, сообщила финансовая организация. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла на 20,4%

За первые три квартала показатель прибыли SG Russia составил 102 миллионов евро, годом ранее значение составляло 26 миллионов.

Чистая прибыль всей группы Societe Generale по итогам первых трёх кварталов составила 3,854 миллиарда евро после убытка год назад в 728 миллионов. Прибыль от банковской деятельности выросла на 17,8%, до 19,178 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла в 4,3 раза, до 5,539 миллиарда.

Чистая прибыль группы в третьем квартале выросла в 1,9 раза в годовом выражении – до 1,6 миллиарда евро. Прибыль от банковской деятельности увеличилась на 14,9%, до 6,672 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 57,3% и составила 2,306 миллиарда евро.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне 2019 года его объединили с Росбанком.