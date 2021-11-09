МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В октябре — на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в России — объем одобренных россиянам кредитов наличными упал до уровней начала года, пишет РБК со ссылкой на анализ Frank RG.

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Банк против. Почему нельзя быстро гасить кредит

Помимо ковидных ограничений, на выдачи повлияли новые ограничения со стороны Банка России, считают эксперты.

По оценкам аналитиков  Frank RG, банки в октябре выдали населению 1,8 миллиона кредитов наличными на сумму 564,4 миллиарда рублей. По отношению к сентябрю количество новых ссуд сократилось на 8,7%, а объем — на 10,6%.

Если оставить за скобками сезонный спад, характерный для января, такого резкого сокращения выдач в месячном выражении не наблюдалось с апреля прошлого 2020 года. Тогда в России действовал режим самоизоляции на фоне первой волны пандемии коронавируса. Однако в годовом выражении необеспеченное кредитование россиян по-прежнему растет, хотя темпы роста и замедлились — до 20,6% в октябре против сентябрьского уровня 30,2%.

Центробанк начал фиксировать ускорение в банковской рознице весной текущего 2021 года. Согласно статистике Frank RG, с марта ежемесячные объемы предоставленных гражданам беззалоговых ссуд наличными держались на уровне 580 миллиардов рублей и выше. Выдачи кредитов снижались в мае по причине меньшего количества рабочих дней, потом в июле и сентябре, но не так резко, как в октябре.