МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В октябре — на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в России — объем одобренных россиянам кредитов наличными упал до уровней начала года, пишет РБК со ссылкой на анализ Frank RG. Банк против. Почему нельзя быстро гасить кредит

Помимо ковидных ограничений, на выдачи повлияли новые ограничения со стороны Банка России, считают эксперты.

По оценкам аналитиков Frank RG, банки в октябре выдали населению 1,8 миллиона кредитов наличными на сумму 564,4 миллиарда рублей. По отношению к сентябрю количество новых ссуд сократилось на 8,7%, а объем — на 10,6%.

Если оставить за скобками сезонный спад, характерный для января, такого резкого сокращения выдач в месячном выражении не наблюдалось с апреля прошлого 2020 года. Тогда в России действовал режим самоизоляции на фоне первой волны пандемии коронавируса. Однако в годовом выражении необеспеченное кредитование россиян по-прежнему растет, хотя темпы роста и замедлились — до 20,6% в октябре против сентябрьского уровня 30,2%.

Центробанк начал фиксировать ускорение в банковской рознице весной текущего 2021 года. Согласно статистике Frank RG, с марта ежемесячные объемы предоставленных гражданам беззалоговых ссуд наличными держались на уровне 580 миллиардов рублей и выше. Выдачи кредитов снижались в мае по причине меньшего количества рабочих дней, потом в июле и сентябре, но не так резко, как в октябре.