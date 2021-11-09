МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 39 160, до 8 873 655, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В России предложили ввести новые детские выплаты

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 160 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 200 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 873 655 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,44%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 5 287, Подмосковье — 2 818, Санкт-Петербурге — 2 680. Наименьшее — в Ненецком и Чукотском автономных округах — по 15 и 19 соответственно.

Наименьший в России темп прироста заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Сахалинской области — 0,08%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Сахалинская область — 0,08%, Республика Калмыкия — 0,13%, Республика Алтай — 0,21%", — говорится в сообщении.

За сутки в России подтверждены 1211 смертей с COVID-19, за все время скончалось — 249 215 человек.

Наибольшее число смертей с COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 95, Санкт-Петербурге — 88.

Согласно данным оперштаба, следом за Москвой и Северной столицей следуют Краснодарский край — 47, Ставрополье — 42 и Пермский край — 40.