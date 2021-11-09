МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российские нефтеперерабатывающие заводы за январь-ноябрь получат из федерального бюджета свыше 1,1 триллиона рублей совокупно в рамках налоговых вычетов, в том числе по топливному демпферу, свидетельствуют расчеты аналитиков "Петромаркета". Минфин готов менять налоговые критерии для ряда нефтяных месторождений

По данным Минфина РФ, расходы федерального бюджета по налоговому вычету по акцизу на нефть за январь-октябрь составили 931,3 миллиарда рублей, пишут аналитики. Порядка 49% от этой суммы было получено производителями топлива в качестве демпфирующей надбавки.

Согласно прогнозу "Петромаркета", в ноябре в рамках инерционного сценария (то есть в предположении, что курс доллара к рублю, цена на нефть Urals и стоимость топлива в Северо-Западной Европе сохранятся до конца месяца на уровне 5 ноября), сумма выплат из бюджета только по топливному демпферу может достигнуть 94,5 миллиарда рублей.

"Общие выплаты за ноябрь по возвратному акцизу на нефть, включая демпфирующую и инвестиционную надбавки, на фоне роста объемов переработки сырья после завершения осенних ремонтов составят уже 174 миллиарда рублей. Это значит, что суммарные расходы федерального бюджета на субсидирование нефтепереработки за 11 месяцев текущего года превысят 1,1 триллиона рублей", — пишут эксперты.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.