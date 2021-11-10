МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,472 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации. Чистая прибыль Adidas резко выросла за три квартала

Чистый процентный доход банка вырос на 0,4%, до уровня в 29,722 миллиарда рублей, чистый доход по услугам и комиссии снизился на 23,5% и составил 4,062 миллиарда рублей. Операционные доходы сократились на 13,2%, до 32,915 миллиарда рублей.

Операционные расходы составили 16,172 миллиарда рублей, увеличившись на 2,6%. Прибыль до налогообложения выросла в 1,8 раза, до 18,112 миллиарда рублей.

Активы банка с конца 2020 года снизились на 6,5% и на 30 сентября составили 1,198 триллиона рублей, обязательства — на 8%, до 981,554 миллиарда рублей.

"Юникредит банк" — универсальная кредитная организация, входит в перечень системно-значимых банков РФ. Принадлежит итальянской группе Unicredit. Банк работает в России с 1989 года. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 14-е место в банковской системе РФ.