МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Доля просроченных займов "до зарплаты" в России по итогам первого полугодия составляла 55-57%, при этом за последнее время она немного снизилась, заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков. Сбер снижает ставки по кредитам до 5% в рамках Зелёного дня

PDL (payday loan, займы "до зарплаты") – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются на срок не более 30 дней на сумму до 30 тысяч рублей.

"Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом эта просрочка очень сильно разнится по видам займа, например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55-57%", — сказал Кочетков, выступая в Госдуме.

Позже он сообщил журналистам, что доля просроченной задолженности по займам "до зарплаты" снизилась — ранее она находилась выше 60%.

В октябре ЦБ сообщал, что зафиксировал рост просроченной задолженности по новым микрозаймам. Так, просроченная задолженность по выданным во втором квартале текущего года займам выросла в России до 11% от общего объема портфеля микрофинансовых организаций с 9% кварталом ранее. При этом в третьем квартале, указал Кочетков, доля "новой" просрочки начала уменьшаться.