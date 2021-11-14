МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций выступает городской житель до 35 лет, который работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в микрофинансовых компаниях. Названы регионы с худшей платежной дисциплиной

Мужчины чаще женщин обращаются за займами в МФО, при этом средний возраст заемщика обычно не превышает 35 лет. Однако, по данным микрокредитной компании "Арифметика", основными "потребителями" микрозаймов являются женщины в возрасте 32-44 лет. Оформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах, указали в СРО "МиР". При этом в IDF Eurasia и "Арифметику" чаще обращаются жители больших городов.

"В последнее время мы наблюдаем существенный переток спроса из больших городов европейской части России в отдаленные регионы — Сибирь, Дальний Восток. Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение "плотности" выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине", — отмечают в МФК "Займер".

Чаще всего займы в России берут сотрудники сферы услуг или розничной торговли, следует из данных МФО. Однако среди заемщиков встречаются и занятые в сельском хозяйстве или пищевой промышленности, сообщила компания Webbankir. При этом у "Займера" часть заемщиков имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях. А в IDF Eurasia среди клиентов часто встречаются работники бюджетной сферы, рекламной индустрии, а также юристы и финансисты. Россияне стали больше жаловаться на микрофинансовые организации

Согласно данным микрофинансовых компаний, российские заемщики в основном получают зарплату до 50 тысяч рублей. При этом диапазон среднего дохода достаточно велик: наименьший средний заработок заемщиков фиксирует саморегулируемая организация "Мир" — менее 30 тысяч рублей, самую крупную сумму назвали в Webbankir — 40-50 тысяч рублей.

В среднем россияне берут микрозаймы в 10 тысяч рублей сроком до 23 дней, следует из расчетов агентства на основе данных компаний. Основными целями их оформления МФО называют покрытие повседневных и неотложных нужд, траты на ремонт и крупные покупки.

Большинство заемщиков на момент оформления нового займа уже имеют не менее одной активной ссуды, но при этом обладают хорошей кредитной историей и не допускают просрочек. В "Займере" отмечают, что сейчас МФО предъявляют усиленные требования и не кредитуют тех, у кого плохое "финансовое досье". В то же время директор СРО "МиР" Елена Стратьева обращает внимание, что у многих заемщиков опыт использования банковских кредитов по-прежнему отсутствует или недостаточен. "Иными словами, отсутствует кредитная история или она небольшая", — уточняет эксперт.