МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банки РФ в октябре выдали на 59% больше кредитных карт, чем в октябре прошлого года — 1,61 миллиона, и это рекорд за всю историю российского банковского сектора по количеству выданных кредитных карт за один месяц, сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Visa обнулит комиссии для российских банков за переводы по телефону

"Банки за октябрь выдали 1,61 миллиона кредитных карт — на 3% больше, чем за сентябрь 2021 года, а также на 59% больше, чем за октябрь прошлого года, следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), владеющего информацией о 97% банковских заемщиках. Это новый рекорд за всю историю российского банковского сектора по количеству выданных кредитных карт за один месяц", — говорится в сообщении.

Всего же с начала года, по данным ОКБ, граждане получили 12,9 миллиона кредитных карт, что на 49% больше, чем в аналогичный период прошлого года (8,7 миллиона), и на 10% больше, чем за первые 10 месяцев 2019 года (11,7 миллиона), когда еще не действовали антиковидные ограничения.

При этом наибольший рост кредитования по сравнению с сентябрем был в Хабаровском крае, Удмуртии и Иркутской области (по 7%), а также в Пермском крае (плюс 10%); наименьший — в Московской области (5%), Санкт-Петербурге (5%), Самарской (3%) и Нижегородской областях (1%).

"Новый рекорд по выдачам кредитных карт был установлен на фоне роста потребительского спроса в стране, а также снижения количества выдач залоговых видов кредитов — ипотеки и автокредитов. Рекорд был установлен несмотря на введение Банком России с 1 октября новых мер, направленных на охлаждение необеспеченного кредитования", — приводятся на сайте бюро слова гендиректора ОКБ Артура Александровича.