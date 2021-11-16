МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста банковского кредитования в следующем году будут снижаться, но весь банковский сектор останется стабильным и сохранит рекордную прибыль, считает председатель правления ВТБ Андрей Костин. "Ъ": ВТБ может купить вторую крупнейшую в России киносеть

"Если снижается кредитование, значит, хороший результат деятельности со стороны банков… Поэтому мы, конечно же, ожидаем снижения темпов роста кредитования. В частности, если у нас кредитование ипотеки и розничного бизнеса в этом году в целом возрастало на 22-23%, то в следующем году это будет скорее всего 12-13%, то есть серьезное будет такое, на треть сокращение", — сказал Андрей Костин в интервью каналу "Россия 24".

Тем не менее "рынок всё еще готов брать деньги", поэтому ожидается, что банковский сектор и его доходы будут достаточно стабильными в следующем году, продолжил он. "Может быть они не вырастут сильно сравнению с этим годом, но всё-таки они будут достаточно стабильными", — отметил председатель правления.

Кроме того, рекордная прибыль банковского сектора в следующем году может сохраниться и даже увеличиться, несмотря на то, что существует негативный эффект от того, что деньги стали дороже, а кредиты выданы по старым, более дешевым ставкам, считает Костин. "Это относится и к ипотеке, и к потребительским кредитам, потому что деньги давали по старым ставкам, сейчас они меняются. Но потом они выровняются, и уже дальше будет баланс между ставками кредитования и ставками депозитными", — заключил Костин.