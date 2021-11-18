МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ будет следить за рынком потребкредитования, допускает при необходимости использование прямых ограничений во второй половине 2022 года, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, выступая на конференции S&P Global Ratings. Центробанк готов ограничивать ставки по эквайрингу

"Этот инструмент, нужно понимать, даже если закон будет принят — он должен быть принят, по поручению президента, до 1 декабря — и даже если все пойдет хорошо, мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года, если это будет необходимо, естественно, если мы будем видеть усиление рисков в этом сегменте", — сказала она.