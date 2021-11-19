МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России в ходе поведенческого надзора будет бороться с принуждением клиентов финорганизаций к предоставлению избыточных данных и информировать о таких случаях уполномоченные органы, говорится в проекте Основных направлений развития финрынка.

"Кроме того, в рамках поведенческого надзора Банк России будет уделять внимание случаям установления финансовыми организациями требований по предоставлению потребителями избыточных сведений для получения соответствующих финансовых услуг, а также случаям понуждения к предоставлению таких сведений и направлять информацию по выявленным фактам в уполномоченные органы для принятия мер реагирования", — говорится в документе.

Отмечается, что Банк России также адаптирует подходы поведенческого надзора с учетом распространения цифровых технологий в финансовой сфере.

В фокусе внимания будут требования к взаимодействию с потребителем через дистанционные (цифровые) каналы продаж, включая его информирование о рисках и раскрытие иной информации о финансовом продукте.