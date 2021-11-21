МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Около 40% держателей кредиток в России имеют две и более карт, поэтому имеют повышенный риск просрочить платежи, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, сколько денег дают в долг

Исследование проводилось в ноябре по репрезентативной выборке среди 1,2 тысячи россиян, имеющих кредитные карты, во всех регионах страны.

"На сегодня у порядка 60% держателей карт на руках есть одна действующая кредитка, еще у 32% — две, у 8% — три и более. Таким образом, в зоне повышенного риска находится 40% пользователей карт", — пишут аналитики.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев пояснил, что между количеством действующих кредитов и риском дефолта есть прямая взаимосвязь: на практике с оформлением второго и последующих кредитов вероятность выхода на просрочку увеличивается прямо пропорционально. Российские банки выдали рекордное количество кредитных карт в октябре

Россияне, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, в первую очередь пропускают платежи по кредитной карте, поскольку считают, что пропуск платежа именно по этому виду кредита не несет существенных рисков, говорит управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель. Однако банки очень внимательно отслеживают кредитные лимиты по "пластику" и не допускают долевого роста просрочки в объеме выдач.

"В текущих реалиях россиянам стоит ограничить количество кредитов. Если это нереально, то необходимо тщательно просчитать ту платежную нагрузку, которая ложится с каждой новой ссудой. В условиях кризиса не более 30% от дохода стоит направлять на погашение ранее взятых обязательств", — рекомендует Мехтиев.

Как показали результаты опроса, половина россиян оформляют кредитную карту как подстраховку на случай, когда не хватает денег до зарплаты. При этом год назад этот показатель не превышал 45%. Каждый третий держатель кредитки использует "пластик" для ежедневных трат ввиду удобства и повышенного кэшбека. Еще 15% рассматривают лимит кредитной карты как способ совершить крупную покупку. Около 2% граждан используют кредитную карту за рубежом, оставшиеся 3% назвали другие траты.