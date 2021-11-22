МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Долговая нагрузка выше всего у россиян, работающих в службах охраны (37,6%), в транспорте и логистике (31%), а также в образовании (30,5%). Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики спрогнозировали рост доходов россиян по итогам года

Высокая долговая нагрузка наблюдается в юриспруденции (28,9%), общепите (28,8%), СМИ (28%), туризме и гостиничном бизнесе (27,2%), автосервисе (26,7%), фармацевтике и медицине (25,8%), сфере продаж (25,6%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что минимальная долговая нагрузка — у представителей IT-индустрии (14,4%), телекоммуникационной отрасли (16,8%), а также маркетинга, рекламы и PR (20,7%).

"Очевидно, что это связано не столько с прямой потребностью в дополнительных деньгах, сколько с размером доходов: долговая нагрузка, как известно, рассчитывается как отношение ежемесячных выплат по обслуживанию всех долгов к ежемесячным доходам. Если доходы неравны, при одном и том же размере обязательств показатель долговой нагрузки (ПДН) окажется меньше у того, чья зарплата выше", — отметил он.

По его словам, даже у тех профессиональных групп граждан, чей показатель ПДН находится на максимальном уровне, то есть у представителей служб охраны и логистических компаний, размер закредитованности находится ниже того уровня, который вызывает беспокойство у Центробанка.

Он отметил, что регулятор обычно рекомендует банкам считать риски заемщика повышенными, если его закредитованность более 50%.