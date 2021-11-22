МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" за девять месяцев 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 5,4 раза, до 12,989 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. Скорректированная чистая прибыль "Ренессанс Страхования" выросла на 7%

Чистые процентные доходы банка за январь-сентябрь выросли в 1,8 раза — до 19,967 миллиарда рублей.

Как указывается в сообщении, банк нарастил резервы под кредитные убытки и по прочим операциям до 24,954 миллиарда рублей, что на 0,4% больше, чем на 31 декабря 2020 года. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 сентября составила 20% в сравнении с 17,1% на конец прошлого года.

Обязательства банка, согласно сообщению, на конец сентября выросли в 1,5 раза и составили 612,32 миллиарда рублей по сравнению с данными на конец прошлого года. Объем собственных средств вырос за три квартала на 44,6%, до 136,392 миллиарда рублей.

Банк "Дом.РФ" — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Единственным акционером кредитной организации является АО "Дом.РФ".