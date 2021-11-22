МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России утвердил базовый стандарт внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда (НПФ), который вступит в силу через полгода, говорится в сообщении регулятора. Центробанк оградит россиян от предоставления избыточных данных банкам

"Внутренний контроль в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) затрагивает всех сотрудников и объединяет их в единую систему трех линий, где определены роли для профильных подразделений, органов управления и должностных лиц фонда. Такую модель определяет базовый стандарт, который утвердил Банк России", — говорится в сообщении.

Базовый стандарт учитывает действующие лучшие практики на рынке и направлен на повышение эффективности работы НПФ и улучшение качества оказания услуг. Внутренний контроль помогает своевременно выявлять и устранять ошибки в работе фонда, оперативно управлять рисками, следить за выполнением требований законодательства, нормативных актов ЦБ РФ, а также базовых стандартов.

Документ определяет порядок систематического мониторинга и оценки эффективности системы внутреннего контроля. Одним из ключевых принципов, заложенных в стандарте, является непрерывность процессов осуществления внутреннего контроля. Банк России мотивирует поставщиков финуслуг улучшать работу с клиентами

Базовый стандарт вступает в силу по истечении шести месяцев — с 23 мая 2022 года.

"За это время фонды смогут внедрить его положения в свою деятельность, настроить внутренние процессы, а саморегулируемые организации — подготовиться к последующим проверкам фондов на предмет соблюдения требований стандарта", — заключили в ЦБ.