МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста необеспеченных потребительских кредитов замедлились благодаря ужесточению требований к их выдаче: в третьем квартале они увеличились на 607 миллиардов рублей против 783 миллиардов рублей кварталом ранее, подсчитал для РИА Новости на основе данных ЦБ РФ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Стало известно, кому Центробанк ограничит вложения в экосистемы

"Темп роста необеспеченного потребительского кредита в третьем квартале замедлился: если за второй квартал он вырос на 783 миллиардов рублей (+7,7%), то за третий квартал — на 607 миллиардов рублей (+5,6%)", — рассказал Осадчий

Причиной замедления роста необеспеченного потребительского кредита стало ужесточение требований к банкам, а именно повышение коэффициентов риска, которое ввел Банк России 1 июля, объяснил аналитик.

Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан.

Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование — с 1 октября.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в ноябре заявила, что ЦБ по-прежнему видит риск опасного роста закредитованности в России на фоне продолжающегося роста темпов потребкредитования.