МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В России объем безнадежных просроченных кредитов физических лиц по карточным продуктам превысил 100 миллиардов рублей, пишет газета "Известия". Перечислены виды доходов, с которых списываются алименты

Это наибольший прирост среди всех сегментов потребительского кредитования.

Объем "безнадежных" долгов россиян дорос до 108,7 млрд рублей.

Кредитные организации считают проблемными долги, по которым не платят дольше 360 дней.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за последний год объем такой задолженности вырос на 19,6%.

В частности, БКИ "Эквифакс" называет проблемными (не обслуживавшимся в течение 90 и более дней) на начало сентября каждый десятый кредит, выданный банком физлицу.

На начало октября текущего 2021 года объем просроченной задолженности достиг 970 миллиардов рублей — абсолютный рекорд. С января просрочка увеличилась на 9,2%.

60% всей просроченной задолженности приходится на кредиты наличными,

37% — кредитные карты,



1,5% — автокредитование,

0,5% — ипотека.

При этом из всех категорий займов задолженность по кредиткам показала наибольший прирост.

Объемы выдачи карт растут на фоне восстановления экономики, но доходы населения снизились, это и повлияло на способность обслуживать долги.