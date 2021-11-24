МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России не видит необходимости пересматривать лимит страхового возмещения по вкладам россиян в 1,4 миллиона рублей, указанный лимит покрывает 98% банковских счетов, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова. Центробанк оградит россиян от предоставления избыточных данных банкам

"Что касается покрытия системы страхования тех вкладов, которые размещались и размещаются сейчас. Вы знаете, что максимальная сумма — это 1,4 миллиона рублей, 98% открытых счетов на сегодняшний день на сумму до 1,4 миллиона рублей. Система страхования вкладов покрывает 98% открытых счетов….На сегодняшний день мы не видим необходимости пересматривать этот лимит в 1,4 миллиона рублей", — сказала она, выступая в Госдуме.

Предельный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц в банках был увеличен до 1,4 миллиона рублей в 2015 году. При этом с тех пор страховое возмещение уже было увеличено до 10 миллионов рублей по некоторым видам счетов.