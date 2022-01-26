МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в 2022 году будет меньше прогнозируемого результата прошлого года в 2,4-2,5 триллиона рублей и будет находиться в диапазоне 2,1-2,3 триллиона рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА". Аналитик объяснил, почему россияне разлюбили доллар

По прогнозу ЦБ РФ, чистая прибыль российских банков в 2021 году может составить 2,5 триллиона рублей. Согласно январскому опросу РИА Новости, российским банкам в 2022 году будет сложнее получить чистую прибыль выше, чем по итогам 2021 года, результат будет либо сопоставим, либо ниже, падение может составить до 25%.

"Мы ожидаем, что величина чистой прибыли по итогам 2022 года будет незначительно меньше результата 2021 года и будет находиться в диапазоне 2,1–2,3 триллиона рублей, а рентабельность капитала снизится до 16–18 против 21–22% по итогам 2021 года", — прогнозируют аналитики. При этом согласно их прогнозу, чистая прибыль сектора за 2021 год составила 2,4-2,5 триллиона рублей.

Они поясняют, что чистая прибыль банковского сектора "не дотянет" до прошлогоднего уровня из-за охлаждения рынка потребительского кредитования, замедления выдач ипотеки, удорожания фондирования, а также увеличения стоимости риска как по розничным, так и по корпоративным ссудам.

По оценкам "Эксперт РА", в 2022 году чистые отчисления в резервы вырастут до 1 триллиона рублей. Увеличение нормы резервирования произойдет в связи с вызреванием выдач розничных кредитов 2020–2021 годов, а также с ухудшением кредитного качества части реструктурированных ссуд, указывают аналитики.

"Помимо этого, давление на прибыль окажут отдельные дефолты крупных корпоративных заемщиков на фоне макроэкономической нестабильности, масштаб которых будет ограниченным и абсорбируется запасом достаточности капитала банков, но все же окажет материальное влияние на финансовый результат в сочетании с другими факторами", — заключили эксперты.

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Темп прироста портфеля необеспеченных потребкредитов замедлится до 12-15% в текущем году, кроме того, регулятор может ввести новые меры для дестимуляции потребкредитования, говорится в аналитическом исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА". Эксперт назвал факторы, которые поддержат рынок акций России в 2022 году

"Мы ожидаем, что регулятор введет новые дестимулирующие меры в отношении потребкредитования во втором полугодии 2022 года…. По итогам 2022 года темп прироста портфеля необеспеченных потребкредитов покажет существенное замедление — до 12–15%", — сказано в материале.

Наиболее вероятно внедрение макропруденциальных лимитов, сейчас рассматривается их введение на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки и на кредиты сроком более пяти лет. Сдерживающее влияние на кредитование окажет и ужесточение расчета полной стоимости кредита, что и приведет к замедлению прироста кредитного портфеля, отмечается в исследовании.

Необеспеченные потребкредиты в 2021 году выросли на 20% против прироста в 9% по итогам 2020 года. На это повлияли низкие процентные ставки, смягчение требований к заемщикам. Доля выдач кредитов заемщикам с долговой нагрузкой более 70% стабильно росла, доля выдач необеспеченных ссуд на срок от пяти лет выросла с начала года на 8 процентных пунктов и составила 21% по итогам третьего квартала прошлого года, приводятся в исследовании данные по кредитованию в 2021 году.

Впервые ЦБ озвучил идею получить право вводить лимиты по кредитам в 2019 году. Регулятор тогда боролся с высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования: ужесточал регулирование выдач кредитов, был введен показатель долговой нагрузки. Весной 2021 года законопроект о наделении ЦБ правом количественно ограничивать выдачу потребкредитов и займов был внесен в Госдуму. В октябре президент России Владимир Путин поручил принять изменения в законодательство за два месяца, и в конце ноября Дума наделила ЦБ соответствующим правом.

В третьем квартале 2022 года Банк России предполагает установить макропруденциальные лимиты в размере 25% от новых выдач за квартал для потребительского кредитования заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% от доходов или берущих кредит более чем на пять лет. Для микрозаймов закредитованным заемщикам предлагается ввести лимит в размере 35% от новых выдач. Эти ограничения могут быть ужесточены по мере адаптации к ним рынка.

По последним данным ЦБ, розничное кредитование в России за 11 месяцев 2021 года выросло на 21,3%. При этом данные по потребительским ссудам публикуются с лагом в один месяц — за январь-октябрь они увеличились на 17,6%.

ИПОТЕКА

Рост ипотеки замедлится в этом году из-за повышения ставок до уровня, превышающего 10% процентов, и низких темпов роста доходов населения, при этом ипотека останется драйвером роста кредитования в 2022 году, говорится в аналитическом исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА". Эксперты предсказали рост рублю и рынку акций России

"Ипотека останется драйвером роста кредитования и в 2022 году, но темпы ее роста замедлятся как на фоне повышения процентных ставок, так и в связи с исчерпанием платежеспособного спроса и низких темпов увеличения доходов населения. Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%", — считают специалисты.

Рост цен на недвижимость окажет разнонаправленное влияние: с одной стороны, часть людей может отложить ее покупку, с другой — повысится средний чек ипотеки, что увеличит объем выдач и портфеля. В случае сворачивания программы льготной ипотеки во втором полугодии 2022 года, выдачи льготных кредитов на недвижимость сократятся на 40%, до 1 триллиона рублей к концу 2022 года, говорится в исследовании.

Прирост ипотечного портфеля по итогам года составит 15–17% или 7-11% без учета поддержки госпрограмм против 27% по итогам 2021 года, считают аналитики. "Помимо госпрограмм, рост ипотечного кредитования будут стимулировать совместные программы банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок и развитие ипотеки на вторичном рынке жилья", — заключили специалисты.

Банк России весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Всего за 2021 год ЦБ повысил ставку семь раз: дважды весной — на 0,75 процентного пункта, дважды летом — на 1,5 пункта, дважды осенью — еще на 1 пункт, и в декабре — на 1 процентный пункт, доведя ее до 8,5% годовых. Основными доводами стали ускоренное восстановление экономики и высокая инфляция.