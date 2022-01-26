МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors за прошлый год выросла в 3,2 раза — до 4,76 триллиона вон (около 3,9 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. General Electric в 2021 году получила убыток против прибыли годом ранее

Выручка за год составила 69,86 триллиона вон (58,3 миллиарда долларов), увеличившись на 18,1% по сравнению с уровнем 2020 года. Операционная прибыль достигла 5,07 триллиона вон (4,2 миллиарда долларов), что в два с половиной раза выше показателя годичной давности. За год компания продала 2,776 миллиона автомобилей, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году.

В четвертом квартале чистая прибыль Kia выросла на 29,7% в годовом выражении, до 1,248 триллиона вон (1 миллиард долларов). Выручка увеличилась на 1,6%, до 17,188 триллиона вон (14,3 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 1,175 триллиона вон (981 миллион долларов), что на 8,3% ниже показателя годичной давности. Продажи машин за эти три месяца снизились на 12,8% в годовом выражении, составив 648 тысячи.

Продажи автомобилей компании в России за 2021 год выросли на 8,1%, до 222 тысяч машин, а в четвертом квартале сократились на 20,8%, до 49 тысяч. Чистая прибыль Hyundai Motor в 2021 году выросла в 3 раза

Акции компании дорожают на бирже на 2,09%.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 3 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в пяти странах. Штат компании составляет более 40 тысячи человек.